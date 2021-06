¿Dónde están los depredadores y cómo cazarlos en Fortnite temporada 6?

El desafío de la semana 12 de la temporada 6 de Fortnite se llama "caza depredadores".

Los desafíos o misiones de la semana 12 de la temporada 6, del Pase de Batalla de Fortnite capítulo 2, piden cazar depredadores.

Esta misión requiere hacer lo siguiente: a lo largo de cualquier número de partidas de cualquier modo de juego, debemos eliminar a un total de tres lobos y velocirraptores.

Estos animales aparecen en estos puntos del mapa:

Aunque se pueden eliminar con cualquier arma, lo ideal es que liquidarlos con armas como subfusiles, fusiles de asalto, o escopetas; armas que tienen una cantidad aceptable de daño por segundo. Pero, hay que ser rápidos y precisos si no quieres ser eliminado.

Otro peligro a tener en cuenta es el hecho de que estos animales suelen salir en manada, especialmente los lobos. Rara vez encontrarás a uno de ellos solo, lo cual puede facilitar cumplir con la misión.

Teniendo en cuenta que los animales salvajes también aparecen en Refriega de Equipos, no hay motivo para no jugar a este modo de juego a la hora de intentar completar esta misión. En cuanto veas algún lobo o velocirraptor, no dudes a la hora de eliminarlos con el arma que tengas a mano.