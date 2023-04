La primera transmisión en vivo de Netflix fue un rotundo fracaso

El reality "El amor es ciego" junta a personas solteras con la idea de que formen una conexión emocional para que eventualmente se cree una conexión física.

Hace dos semanas, la plataforma de Netflix anunció que saliendo de sus formas habituales, transmitiría por primera vez en vivo.

El canal de streaming organizó para ese evento la reunión de "El amor es ciego", que tiene cuatro temporadas en la plataforma.

Con 2 horas de anticipación se compartieron fotografías de los participantes del programa llegando al set de la grabación. Y desde la cuenta de Netflix se creó una gran expectativa hacia el programa en vivo.

Sin embargo, 15 minutos antes del inicio Netflix anunció un retrasó en la transmisión, pero el programa nunca inició.

Media hora después, Netflix se disculpó con todos los que estaban esperando la transmisión y afirmaron que la grabación se estaría publicando dentro de poco.

To everyone who stayed up late, woke up early, gave up their Sunday afternoon… we are incredibly sorry that the Love is Blind Live Reunion did not turn out as we had planned. We're filming it now and we'll have it on Netflix as soon as humanly possible. Again, thank you and… — Netflix (@netflix) April 17, 2023

"Para todos los que se quedaron hasta tarde, se levantaron temprano, renunciaron a su domingo... lamentamos profundamente que la Reunión en Vivo de El Amor es Ciego no salió como la planeamos", dijeron.

"La estamos filmando en este momento y la tendremos en la plataforma tan pronto como sea humanamente posible. De nuevo, gracias y lo sentimos", finalizaba el comunidado.