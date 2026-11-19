Aurélien Tchouaméni renueva con el Real Madrid hasta 2032. Descubre los detalles del nuevo contrato del centrocampista francés, sus títulos y su papel clave en el equipo de Mourinho.
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El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni ha renovado hasta 2032 con el Real Madrid, informó este jueves el club merengue.
Tchouaméni, cuyo anterior contrato finalizaba en 2028, "queda vinculado al club hasta junio de 2032", afirmó el Real Madrid en un comunicado.
El centrocampista internacional francés, llegado en 2022 procedente del Mónaco, se ha consolidado con unas de las principales piezas del actual conjunto blanco, a los mandos de José Mourinho.
En las cinco temporadas que lleva defendiendo la camiseta del Real Madrid, Tchouaméni, de 26 años, ha disputado 208 encuentros y ha acumulado una importante colección de trofeos.
Entres sus títulos se cuenta una Liga de Campeones europea, dos Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental, una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
El centrocampista francés también es un habitual con su selección, con la que ha disputado 50 partidos y ha ganado la Liga de Naciones europea en 2021.