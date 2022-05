Francia dice que entradas "falsas" generaron disturbios en final de la Champions

La final de la Champions League sufrió un retraso debido a un incidente con aficionados. Francia, que será organizador de los próximos Juegos Olímpicos, está en el ojo del huracán por este bochorno.

Este lunes 30 de mayo, Francia se defendió de los incidentes que ocurrieron durante la final de la Champions League. Las autoridades francesas aseguraron que hubo un fraude masivo y venta de entradas falsas.

Las autoridades francesas se encuentran en el "ojo el huracán" por las escenas de pánico que dieron la vuelta al mundo, máxime cuando París debe albergar en 2024 los Juegos Olímpicos y el Stade de France, en Saint-Denis, es una de sus principales sedes.

"Se ha confirmado un fraude masivo, industrial y organizado de entradas falsas", que "fue la causa principal del retraso del partido", dijo en rueda de prensa el ministro del Interior, Gérald Darmanin tras una reunión con responsables políticos, policiales y deportivos.

La policía de macron gasea a los aficionados del Liverpool que muestran sus entradas para ver la final y no les dejan entrar al partido pic.twitter.com/fGsyCmSZtp — (((LaVerdadOfende ن (@verdadesofenden) May 28, 2022

El incidente en la gran final

El sábado 28 de mayo, el inicio de la final entre el Real Madrid y el Liverpool (1-0) se retrasó más de 30 minutos por problemas de acceso de aficionados al estadio, donde no hubo heridos graves pese al hacinamiento de aficionados en los accesos.

Cuando estaba previsto el inicio de la final del prestigioso campeonato europeo, un "97% de los aficionados españoles estaba presente en sus gradas", frente a un "50% de hinchas británicos", aseguró el ministro del Interior.

Small number of fans running through gates at Stade de France, security unable to stop them, lots of fans still to be allowed in #ChampionsLeague #liverpool #realmadrid pic.twitter.com/Do1cwPYlig — John Watson (@JohnWatsonSport) May 28, 2022

"Entre 30 mil y 40 mil hinchas ingleses se encontraron en el Stade de France sin entradas o con entradas falsificadas", reiteró Darmanin, justificando el retraso del partido a los problemas creados en los controles.

Aunque desde el primer momento Francia apuntó a la responsabilidad de los aficionados del club inglés, las autoridades enfrentan una creciente presión nacional e internacional entre críticas a la actuación policial y a la organización.

"Los simpatizantes merecen saber lo que pasó", urgió poco antes el portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson, que llamó a la UEFA a "trabajar de manera estrecha con las autoridades francesas en un investigación completa".

Evitar "muertes"



"Caos", "fiasco"... La prensa francesa tampoco ahorró en críticas. El prestigioso diario Le Monde señaló incluso la "negación de las autoridades públicas", pese a la "mala organización" y las "imágenes de pánico general".

Aunque los sindicatos de policía y agentes presentes el sábado reconocen un "problema de coordinación entre las fuerzas del orden", la prefectura de policía de París y el ministerio del Interior no realizaron autocrítica.

Aficionados presentes y periodistas de AFP constataron antes del partido la presencia de grupos de jóvenes y aficionados al fútbol locales no identificados intentando introducirse en el recinto sin entrada.

#UCLfinal Existen problemas en el ingreso de los aficionados de Liverpool y el partido aún no comienza debido a la tensión en las entradas @soy_502 pic.twitter.com/ElaL7zs868 — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) May 28, 2022

"La final de ayer fue una pesadilla total", dijo en Instagram Júlia Vigas, la esposa del jugador de Liverpool Thiago Alcántara, en referencia a las "amenazas constantes de grupos de ladrones" o al uso de gases lacrimógenos por la policía.

El diario Le Parisien, uno de los más populares, llevó incluso este lunes en su portada una imagen de aficionados del Liverpool, entre ellos un menor, que se protegen de los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

"Las decisiones adoptadas han evitado que haya muertes (...), el aplastamiento de personas" en los controles de las fuerzas de seguridad o en las rejas, agregó Darmanin, que expresó su "pesar" por los hinchas que se vieron afectados por el gas.