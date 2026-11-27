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Actos de violencia se registraron en las gradas del estadio previo al partido de Marsella vs. Levski Sofía por la Europa League.

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La justicia francesa anunció este viernes que investiga los incidentes registrados la víspera en Marsella, en el sureste de Francia, entre aficionados del club de fútbol local y del búlgaro Levski Sofía como "violencia intencionada".

En los márgenes de un partido de Europa League, los hinchas de ambos combinados se enfrentaron en el estadio Vélodrome, dejando una docena de aficionados búlgaros heridos. Dos seguían hospitalizados el viernes a mediodía.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó "con la mayor firmeza" estos actos de violencia.

Yo creo que las sanciones van a ser muy duras para el Olympique de Marsella y hay medios que piden la expulsión de la Europa League. Un partido de ALTO RIESGO en el que se habían limitado a 500 las entradas para los aficionados del Levski y con nula presencia policial ha desembocado en esto. Imágenes que hacía tiempo que no se veían dentro de un estadio en competición europea. https://t.co/G1tBesIaUU — GRADA B pro (@GradaBpro) November 26, 2026

Se abrió una investigación "por violencia intencionada agravada (con arma, en reunión y en un recinto deportivo) cometida a iniciativa de los hinchas marselleses", indicó a AFP la fiscalía local.

El ministerio público de la segunda ciudad de Francia abrió además otra investigación "por incitación al odio a raíz de los saludos nazis y las provocaciones de los seguidores búlgaros".

La presidenta de Bulgaria, Iliana Iotova, también calificó de "inadmisibles" los actos de violencia y preguntó a la UEFA si las condiciones de seguridad de los aficionados búlgaros desplazados a Francia habían sido las correctas.

Lamentable lo sucedido ayer en el Vélodrome. Se produjeron enfrentamientos en las gradas entre hinchas del Olympique de Marseille y el Levski Sofia. Según un primer informe, hay 12 hinchas búlgaros heridos: cinco tuvieron que ser trasladados por un traumatismo craneal y una luxación de hombro. Otros seis fueron atendidos en el lugar de los hechos. Los incidentes acontecieron diez minutos antes del inicio del encuentro. Hinchas del Olympique de Marseille se dirigieron a una de las gradas para enfrentarse a aficionados del Levski que no se encontraban en la zona visitante. Según @lequipe, en el sector visitante se observaron varios saludos nazis. La situación se agravó con el lanzamiento de bengalas y objetos, mientras un grupo de aficionados búlgaros quedó atrapado en medio de la avalancha entre hinchas de ambos equipos. Varios radicales del OM iban provistos de mástiles de banderas y cinturones. La presidenta de Bulgaria, Iliana Iotova; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el Ministerio de Asuntos Exteriores búlgaro ya han reaccionado y han condenado con firmeza los altercados de ayer. Daniel Borimirov, director ejecutivo del Levski Sofía, pidió en la zona mixta que no se volviera a disputar un partido en el Vélodrome. La UEFA ya ha abierto un procedimiento disciplinario para pedir explicaciones tanto al OM como al Levski Sofia y no se descarta que ambos clubes reciban duras sanciones (incluso deportivas) para evitar imágenes similares. https://t.co/Tyqbd8rKWO — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) November 27, 2026

Los hechos

Unos diez minutos antes del inicio del partido, varios cientos de aficionados del Marsella corrieron desde la grada en la que se encontraban, aparentemente persiguiendo a un grupo de seguidores del Levski.

A continuación, irrumpieron en la grada reservada a la afición visitante, donde se habían reunido alrededor de 500 hinchas del equipo rival. Se desató una pelea, en la que participaron varios aficionados del Marsella con el rostro cubierto.

Clashes are taking place during this evening's Europa League match between Marseille (France) and Levski Sofia (Bulgaria). Marseille fans threw flares at Levski Sofia supporters. The vast majority of Levski Sofia's ultras groups consist of neo-nazis, while Marseille's fan groups are antifascist. — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026

*Con información de AFP