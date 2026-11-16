-

El piloto, Francisco Arredondo, volvió a poner la bandera de Guatemala por todo lo alto, al conquistar el cetro de la categoría Pro Moto 30, en la 59 edición del rally La Baja 1000, que se disputó en el desierto de Baja California, México.

La Baja 1000 es una de las carreras todo terreno más extremas, largas, y prestigiosas del mundo, que se realiza en una sola etapa (competir de día y de noche) en la península de Baja California, México, desde 1967. En esta ocasión, la lucha contra el desierto inició el viernes último casi al llegar la media noche, y finalizó 24 horas después.

Por primera vez en la historia de la carrera, el evento se desarrolló de forma íntegra en el estado de Baja California Sur, con San José del Cabo (Los Cabos) como punto de inicio, y de llegada. Fueron aproximadamente 964.66 millas (alrededor de 1,552 km) en formato de circuito.

Para realizar esta dura prueba, los competidores de carros, camiones, cuatrimotos, y motocicletas, como es el caso de Arredondo, forman equipos de varios pilotos, que van alternando la conducción durante el trayecto.

Ahora, el guatemalteco, Francisco Arredondo, centra su atención en el Rally Dakar 2027, que se realizara entre Portugal y Marruecos del 5 al 23 de enero próximo. (Foto: Francisco Arredondo)

Francisco conquistó la victoria haciendo equipo con el argentino, Alberto Oliveros, el canadiense, Jack Lundin, y Ramón Dávila de México. Juntos conquistaron el título en la categoría Pro Moto 30.

"Hicimos un tremendo equipo, y ganamos la categoría Pro Moto 30, en La Baja 1000. Estamos súper contentos con lo que hemos logrado este fin de semana", comentó Arredondo, luego de completar con éxito una de las carreras off-road más difíciles del mundo.

Con esta victoria, Francisco, incrementa su historia en esa competencia, ya que, la gana por segunda vez. La primera fue en la edición 50, realizada en noviembre del 2017. En esa ocasión, el guatemalteco lideró el equipo Bremen-45X, en la categoría de motociclismo Pro Moto Unlimited.