¡Francisco ya tiene empleo! No le daban trabajo debido a su edad

Juan Francisco tiene 71 años. Trabajó como albañil durante varios años, pero debido a su avanzada edad ya no le dan trabajo. Así que tuvo que dedicarse a vender granizadas, él recorría las calles con su carretilla cerca del mercado La Parroquia en la zona 6.

Guatevisión lo entrevistó para conocer cómo estaba viviendo las restricciones implementadas por el presidente, Alejandro Giammattei, para evitar la propagación del coronavirus.

"No tengo comida, no me dan trabajo, no me dan nada. Tengo que luchar para poder sobrevivir. Yo trabajo la construcción, soy maestro, trabajé durante mucho tiempo en los grandes edificios", manifestó. "Hoy llego a pedir trabajo y no me dan: 'es que ya está muy grande abuelo, solo a morir viene'", indicó que le han dicho.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció que le dio trabajo a Juan Francisco, a partir de este miércoles integra el equipo de empleados de esta entidad.

Juan Francisco Figueroa es un maestro de obra de albañilería, pero a sus 71 años ya nadie le da trabajo, por lo que ahora se dedica a la venta de granizadas.

El Gobierno manda a las personas mayores de 60 años a que no salgan de sus casas, pues son un grupo de riesgo propenso a contagiarse con el Covid-19. Pero Juan Francisco no podía dejar de salir a vender en las calles. Si no salía, no tenía dinero para comer.

El vendedor habló del bono ofrecido para vendedores ambulantes. "Se ofreció una cantidad de dinero y a nosotros no nos dan ni una tortilla. Eso no es justo. Deberían de darnos de comer ya que no quieren que nosotros de la tercera edad salgamos a las calles. No voy a irle a limosnear a la gente", expresó.

La situación por la emergencia sanitaria afectó a los guatemaltecos en el sector de la economía informal. Por lo que las autoridades establecieron un bono de Q1000 para vendedores ambulantes, sin embargo, todavía no se ha empezado a repartir.

Las municipalidades aún se encuentran elaborando los listados para determinar quienes recibirán este apoyo económico.

