¿Frida Sofía será deportada tras su arresto?

Frida Sofía ya cuenta con antecedentes penales desde hace varios años y este nuevo arresto se suma a su historial; Pero, ¿qué sucederá con ella? ¿Será deportada?

Frida Sofía sigue bajo los reflectores luego que fue arrestada por alterar el orden público en un restaurante de Miami.

Pese a que se dio a conocer la versión de la modelo y de una persona que presenció los hechos, hasta el momento, no se ha logrado determinar su situación legal.

Esto ha provocado que sus seguidores se pregunten si será deportada, puesto que ella no es residente americana. Ante ello, Esther Valdés, abogada de Inmigración de San Diego, California, habló para De Primera Mano, en donde despejó la principal duda.

Esto se sabe del caso legal

Según la profesional del Derecho, todo dependerá si es sentenciada o no, es decir, que si un juez indica que debe cumplir una condena, deberá hacerlo en dicho país y después debe ser entregada a Inmigración y ellos se encargarán de la posible deportación.

Sin embargo, resaltó que la falta que cometió pueda que no implique una sentencia, pero eso depende de las autoridades.

"No es residente permanente de los Estados Unidos, simplemente indica que es un huésped", dijo.

"Quiere decir que después de que ella sea sentenciada, después del arresto, si es que esos cargos llegan a tener un tipo de castigo penal, ella puede ser después de eso adjudicada con Inmigración, que es a nivel federal, lo cual iba a echar a cabo, posiblemente su residencia, y posiblemente una deportación, si es que no sea pelean agresivamente, actualmente, estos cargos y se pueden disminuir. Aún tenemos tiempo”, explicó.

Debe comprobar su versión

Cabe mencionar que no es la primera vez que la hija de Alejandra Guzmán está envuelta en una situación similar, y la abogada explicó que aunque tiene antecedentes, no puede perjudicarle, el motivo es porque no fue sentenciada.

"Sí y no. Cualquier juez va a poder ver que esta joven ha tenido algunos antecedentes, pero nunca han llegado a una disciplina, a una sentencia penal que tenga consecuencias migratorias, es decir, nunca ha sido trasladada a los oficiales federales que iban a adjudicar después si se queda o se va, si se queda en Estados Unidos con su residencia o se va. Si esto llega a mayores, por supuesto que sí que iba a llegar hacia su residencia ya a un nivel federal”, agregó.

Asimismo, Valdés explicó que si ella logra demostrar que únicamente se estaba defendiendo, tal y como lo dijo en sus declaraciones, puede dar un gran giro y ser a su favor.

"Es una defensa total. Si ella puede defenderse de esa manera, no va a haber castigo. Si ella fue la víctima y se estaba defendiendo, y eso es un asunto criminal. Si todo esto se arregla dentro del tribunal criminal no llega a tener ningún problema de Migración. Cualquier persona tiene el derecho de ser inocente y presentar esa defensa”, citó.

