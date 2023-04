El frustrado atentado con explosivo contra el Primer Ministro japonés (video)

Primer ministro japonés había asistido a un acto público, pero hubo una explosión que alarmó a los presentes

Varias imágenes han estado circulando en redes sociales del momento cuando se escucha una explosión en el lugar donde se encontraba el primer ministro japonés, Fumio Kishida. También han circulado videos de una persona que fue detenida luego de la explosión.

Kishida fue evacuado de un acto oficial en el oeste del país tras escucharse una explosión, pero se encuentra a salvo, señalaron varios medios locales.

Varias informaciones, entre ellas de la agencia de noticias Kyodo, dijeron que le lanzaron una aparente "bomba de humo", pero por ahora no hay indicios de lesiones o daños en el lugar.

Una persona resultó detenida en este acto en la ciudad de Wakayama, donde Kishida tenía previsto dar un discurso, informaron la televisión estatal NHK y otros medios. No hubo confirmación inmediata del incidente por parte de fuentes oficiales y la policía local no quiso hacer comentarios.

NHK mostró imágenes de los miembros de seguridad y de la policía arrestando a un individuo mientras la multitud desalojaba el lugar. Japón reforzó la seguridad después del asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe, que recibió un disparo durante un evento de campaña en julio de 2022.

El incidente en Wakayama coincide con la organización en Japón de cumbres ministeriales del G7 en Sapporo (norte) y en Karuizawa, cerca de Nagano (centro), antes de la cumbre de líderes de este grupo en Hiroshima, en mayo.