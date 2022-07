Así comenzó el incidente entre un conductor y un PMT (video)

Parte del incidente fue publicado en redes sociales, donde el agente y el conductor discuten sobre la sanción.

Un video que se ha difundido en distintas plataformas digitales sobre el incidente entre un automovilista y un agente de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala, en el que aparentemente se alegaba sobre la imposición de multas por grabar al servidor público.

“En primer lugar, yo te sancioné y te mencioné los artículos. Te voy a poner una multa de Q1,000 por faltarle respeto a la autoridad. Si me estás tomando fotografías, estás violando mi privacidad. Así como usted tienen sus derechos, yo también tengo mis derechos”, se escucha decir al agente mientras el infractor le pide que “baje la voz” y le explique las razones del suceso.

El video aparentemente fue compartido en redes por el conductor sancionado y que se ha tornado tendencia en las últimas horas.

¿Quién tiene la razón?



Un automovilista alega haber sido multado por filmar a un agente de la @PMTMuniGuate



La entidad responde que se le multó por licencia vencida, placa delantera faltante y placa trasera alterada. pic.twitter.com/MY0uS1hGAo — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) July 29, 2022

Respuesta de la PMT

La PMT de la ciudad de Guatemala respondió por la misma vía al conductor sobre la situación que se presentó y las razones para imponer las infracciones.

Conducir con licencia vencida

No portar placa delantera

Portar placa posterior alterada

Además, la entidad resaltó que no se impuso multa por grabar al agente ni por falta de respeto a la autoridad. De acuerdo con las evidencias presentadas por la PMT, la licencia del conductor venció el 12 de julio de este año.

Algunos internautas resaltaban que el hombre tenía 30 días de gracia para realizar la renovación y que por tal razón no era válida la multa, pero la PMT destacó que eso solo se aplica en cuanto al trámite administrativo.

Si no has renovado tu licencia el día de tu cumpleaños, al día siguiente podrías ser multado por no contar con el documento válido.