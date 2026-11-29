Un hombre sufrió un impactante accidente de tránsito que causó su muerte.
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Un vehículo quedó destruido luego de chocar sobre la 7a. calle y 26 avenida, de la zona 4 de Mixco, sobre el bulevar El Naranjo.
El accidente fue en horas de la madrugada de este domingo 29 de noviembre que, luego de volcar y terminar totalmente destruido, el conductor a bordo quedó atrapado entre los hierros retorcidos del transporte.
Los Bomberos Voluntarios confirmaron que murió en el interior del vehículo por la gravedad del impacto. Ante ello, su cuerpo tuvo que ser rescatado con maquinaria especial.
La Policía Nacional Civil (PNC) investiga las causas del accidente, luego de acordonar el sector para asegurar el área mientras realizan el levantamiento del cuerpo.