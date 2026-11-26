La agrupación Fuerza Regida anunció que Guatemala es parte de su gira "This Is Our Dream Tour", como parte de las nueve ciudades de Latinoamérica que incluye.
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Tras sus 10 fechas en el Palacio de los Deportes en México en 11 días, superando los 8 conciertos de Metallica y Shakira, la próxima parada es Centroamérica.
Fuerza Regida recibió 8 premios de los Billboard Latin Music Awards e hizo historia con su gira en Estados Unidos con recintos como el de los Dodger Stadium y Citi Field.
Fecha y lugar de "This Is Our Dream Tour" de Fuerza Regida
La cita es el 18 de febrero en el Estadio Cementos Progreso.
Boletos
La venta será anunciada próximamente, estará disponible ingresando a www.ticketasa.gt.
Fuerza Regida
Se trata de un grupo estadounidense de música regional mexicana. La agrupación fue formada en 2017 por Jesús Ortíz Paz (primera voz) (segunda voz), Samuel Jáimez (guitarra de doce cuerdas), Khrystian Ramos (guitarra armonía) y José García (tuba); y desde 2021 también por Moisés López (tololoche).
Llevan 11 álbumes con nominaciones en premios como iHeartRadio Music Awards, Premios Billboard Latino, Premios Lo Nuestro y Premios Juventud.
Debutó en la lista "Hot 100 de Billboard" con la canción "Bebé dame" en colaboración con Grupo Frontera, alcanzando la posición y ha enlistado varios sencillos en la lista Hot Latin Songs de Estados Unidos.
Por lo que han logrado ser en la actualidad uno de los grupos más influyentes populares de la música regional mexicana.