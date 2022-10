Las fuertes declaraciones de Enrique Guzmán acerca de Frida Sofía

Enrique Guzmán hizo fuertes declaraciones acerca de su nieta Frida Sofía que se hicieron virales.

El padre de Alejandra Guzmán afirmó que no quiere ver a Frida Sofía ni en su lecho de muerte, esto luego de que en abril de 2021 la hija de Alejandra Guzmán lo acusó de "manosearla desde los 5 años".

Enrique Guzmán afirmó que se contuvo de "haberle respondido de una forma fuerte pero no lo hizo porque es parte de su familia".

En una entrevista con un medio mexicano Guzmán reiteró que no cometió el delito diciendo: "el agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho. Nunca he tenido esa intención. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas. Esto es una tontería y una mentira. Ojalá que Dios le dé la seriedad y la tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Yo me siento muy mal".

También dijo que no tiene deseos de reencontrarse con ella más: "Las mentiras caen solas y la única desgracia es que estamos emparentados, sino yo hubiera tenido otro tipo de reacción sobre este asunto, le hubiera respondido de una forma fuerte pero es familiar. Es mi nieta".

Enrique Guzmán también habló sobre cómo ha enfrentado el escándalo y dijo, "al principio (me sentí) muy mal, después me dio mucho coraje y después pensé que lo que sé hacer o lo que he hecho en mi vida demuestran todo lo contrario de lo que ella dice, de la denuncia esta".

"No, definitivamente no", dijo a la pregunta de si tal vez en su lecho de muerte pudiera reconciliarse con Frida Sofía.

El abogado de Frida Sofía contó al programa 'De Primera Mano' que "la carpeta de investigación continúa, está en trámite ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se ha requerido la presencia de Frida Sofía y, por razones personales, ella no ha podido, no ha querido venir a México y eso ha retardado las cosas. Pero la denuncia y la investigación continúa"; además se interpuso un recurso legal para que Frida Sofía no tenga que viajar a México y puedan trasladar el caso a Miami en Estados Unidos, donde ella vive.

"Ya pedimos esa diligencia, de esa forma (de que Frida Sofía pueda declarar en un consulado en Estados Unidos). La solicitamos al Ministerio Público y estamos en espera de que ordenen y desahoguen que se haga de esa manera", dijo el abogado Javier Olea.