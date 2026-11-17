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"Fuimos pacientes para encontrar espacios", resaltó Jonathan David, delantero canadiense, tras la victoria 4-1 ante Guatemala en Toronto por la Liga de Naciones de Concacaf.

David, quien anotó dos tantos en la serie de cuartos de final ante Guatemala (uno en la ida y otro en la vuelta), resaltó que su selección tuvo paciencia para encontrar espacios ante el planteamiento defensivo de la Bicolor.

"Me gustó la forma en que movimos el balón y la paciencia que tuvimos, porque ellos (Guatemala) salieron con un bloque bajo, lo que hizo que fuera difícil encontrar espacios", destacó el delantero que anotó el del empate transitorio por la vía del penal.

El atacante canadiense, que milita en el Atlético de Madrid, agregó que "fue bueno ver al equipo encontrar distintas maneras de generar peligro", haciendo énfasis a que están más acostumbrados al juego de transición rápida.

Tani Oluwaseyi, jugador del Villarreal de España, le anotó a Guatemala en tres tantos en la serie. (Foto: CANMNT)

Jonathan también lamentó la lesión de Alphonso Davies en el duelo de ida en la capital guatemalteca, pero resaltó que todos los futbolistas que entraron al campo hicieron un gran trabajo y aprovecharon sus oportunidades.

Por su parte, Tani Oluwaseyi, delantero de origen nigeriano pero nacionalizado canadiense, que milita para el Villarreal de la Liga de España, dijo que su selección "aprendió de los errores" que cometieron en el juego de ida ante Guatemala en El Trébol, donde casi dejan escapar una cómoda ventaja de 3-0 para terminar 3-2.