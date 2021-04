La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, criticó la decisión del Congreso de no juramentar a la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, este martes por un amparo provisional.

EN CONTEXTO: Gloria Porras salió del Congreso sin ser juramentada en la CC

"Estamos profundamente preocupados por la maniobra de hoy para retrasar la juramentación de un magistrado seleccionado de la corte constitucional", escribió Chung en su cuenta de Twitter.

"Esto socava el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con el abordaje de la corrupción sistémica", agregó la funcionaria estadounidense.

Porras llegó este martes al Congreso para ser juramentada, pero la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dio un amparo provisional y notificó al Congreso.

Mientras se leía el amparo provisional, Porras abandonó el Palacio Legislativo debido a que ya no sería juramentada.

La semana pasada, el enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, mostró su respaldo a Porras durante una visita a Guatemala.

La juramentación de Porras quedó en suspenso, al igual que la de los magistrados electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.