Michael Kozak, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, criticó a algunos políticos en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) ya que señaló ese organismo lo buscan como escudo para evitar procesos de extradición.

En su cuenta de la red social de Twitter, Kozak expresó que existen “individuos” dentro del Parlacen que les gustaría usar una “membresía” como escudo para evitar una extradición, en referencia a los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, detenidos en Guatemala y quienes buscan inmunidad diplomática por ser diputados suplentes de dicha institución.

“A Individuos dentro del Parlacen que les gustaría usar la membresía como escudo para bloquear la extradición a EE.UU., de criminales imputados. Hacerlo dañaría el estado de derecho y promovería la impunidad en la región”, sentenció Kozak

Posterior a la publicación de Kozak, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala replicó el mensaje en redes sociales.

Los hermanos Martinelli

El pasado 6 de julio, la Interpol en Guatemala arrestó en un área del Aeropuerto Internacional La Aurora a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares tras una petición de los Estados Unidos. Ese país pidió la extradición formal por lavado de dinero.

Días más tarde se supo la intención de la bancada de Panamá de juramentar a los detenidos como diputados suplentes en ese organismo. Este martes 28 de julio ese organismo dijo que no se realizará dicho acto.

A Luis Enrique y Ricardo Alberto se les acusa de la posible comisión del delito de Conspiración para cometer Lavado de Dinero por lo que desde 2018 tenían activada una alerta roja internacional de la Interpol.

De acuerdo con las investigaciones en Panamá, los hermanos habrían participado en el cobro de 28 millones de dólares de comisiones en el caso de la constructora Odebrecht, caso por el que ya estuvo encarcelado el expresidente de Panamá y progenitor de ambos detenidos, pero fue extraditado a EE.UU. en 2018 para enfrentar cargos de espionaje, un año después fue exonerado por un tribunal.