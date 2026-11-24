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Advierte que el incremento del déficit fiscal y del endeudamiento público podría comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) solicitó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y al pleno del Congreso de la República no aprobar, en los términos planteados por el Ejecutivo, el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.

Por medio de un comunicado, la organización manifestó su preocupación por la forma en que el Gobierno pretende financiar el incremento del gasto público.

Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias que tendría para la estabilidad macroeconómica, el clima de negocios y la calificación de riesgo país.

Fundesa reconoció la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura, salud, educación y seguridad, sin embargo, cuestionó que buena parte de los recursos adicionales provenga de la contratación de nueva deuda pública.

El proyecto de presupuesto, identificado con el número de iniciativa 6841, asciende a Q192,045.1 millones, lo que representa un incremento del 13.8 % respecto de 2026.

✍#Comunicado | FUNDESA solicita respetuosamente a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y al Pleno del @CongresoGuate no aprobar el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 (Iniciativa 6841) en los términos presentados por el Ejecutivo. https://t.co/sCZnEZggvy — FUNDESA (@FUNDESA) November 24, 2026

Además, contempla un déficit fiscal equivalente al 4.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente Q48,300 millones, que sería financiado en su mayor parte mediante nuevo endeudamiento.

La organización advierte que esto representa un incremento respecto del déficit fiscal vigente del 3.8 % del PIB, mientras el Estado todavía enfrenta dificultades para ejecutar los recursos que tiene asignados.

Fundesa identificó tres aspectos que podrían verse comprometidos si el Congreso de la República aprueba el presupuesto en las condiciones planteadas por el Ejecutivo.

El primero está relacionado con la estabilidad macroeconómica, pues la fundación destacó que Guatemala ha construido durante décadas una reputación de disciplina fiscal y monetaria, caracterizada por una inflación baja, un tipo de cambio estable.

No obstante, considera que mantener déficits fiscales de esa magnitud podría incrementar el costo del pago de intereses de la deuda, reducir la capacidad del Estado para responder ante situaciones económicas externas adversas y generar presiones para aumentar los impuestos.

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El segundo aspecto está relacionado con el clima de negocios, debido a que un incremento del endeudamiento interno del Estado podría generar una mayor competencia por los recursos financieros disponibles para el sector privado y, consecuentemente, encarecer el acceso al crédito.

Asimismo, Fundesa considera que un presupuesto que crece a un ritmo superior a la capacidad de ejecución de las instituciones públicas transmite una señal de incertidumbre a los inversionistas.

El tercer riesgo está relacionado con la calificación de riesgo país, particularmente ante la posibilidad de que Guatemala alcance el grado de inversión.

La fundación señaló que las agencias calificadoras de riesgo han reconocido la prudencia fiscal del país, aunque también han identificado debilidades relacionadas con la gobernanza y la baja ejecución presupuestaria.

En ese sentido, advirtió que un déficit fiscal del 4.4 % del PIB se aleja de las expectativas que tenían las calificadoras para Guatemala en 2027 y podría encarecer el financiamiento tanto para el Estado como para las empresas y los hogares.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla recursos por Q192,045.1 millones y un déficit fiscal del 4.4 % del PIB. (Foto: Archivo / Soy502)

Ante este escenario, Fundesa planteó a los diputados del Congreso de la República reducir el déficit fiscal a un nivel que considera prudente, cercano al 3 % del PIB.

Asimismo, proteger la inversión pública que tenga capacidad real de ejecución, mediante ajustes al gasto de funcionamiento que no sea prioritario.

Por último, ajustar el endeudamiento público a la capacidad efectiva de ejecución de las instituciones del Estado.

La fundación reiteró su disposición a colaborar con el Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo.