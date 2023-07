El furioso mensaje de Cazzu por sus fotos en revista para adultos

-

Cazzu arremetió con usuarios que criticaron su candente sesión de fotos para una revista para adultos.

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, envió un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de haber sido criticada por posar sensualmente y en lencería para la revista para adultos "PlayBoy" en México, esto a pocos meses de dar a luz su primer bebé con Christian Nodal.

Luego de recibir mensajes en donde la señalaron de que se ve mal de haber posado embarazada con ese tipo de atuendos, la rapera argentina se pronunció al respecto.

"Soporten... Son ilusos si piensan que yo no se lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente.

Son conejillos de india para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mi no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog*%{%{ndo y las embarazadas también jaja", fue el fuerte mensaje de Cazzu.

(Foto: captura de pantalla)

Cabe destacar que la "Nena Trampa", como se le conoce a la artista, también reveló detalles de su embarazo. Y con una serie de fotografías que publicó en sus redes sociales dejó ver parte de las sesiones y atuendos que usó para la edición de julio 2023.

Pese a que recibió muchas críticas, Cazzu también fue elogiada por sus seguidores de todo el mundo, quienes constantemente le brindan su apoyo en todas sus facetas de la vida personal y profesional.

Mira aquí las fotos atrevidas de Cazzu:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♡ ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)