Leandro Paredes, capitán del Boca, sufrió un desmayó mientras daba una entrevista después de la ceremonia de premiación de la final ante Atlético Mineiro, celebrada en Barranquilla, Colombia.
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El futbolista se desplomó y de inmediato fue asistido por personal médico, luego fue trasladado a una clínica donde se sometió a una serie de exámenes.
Especialistas afirman que las condiciones climáticas pudieron tener algo que ver con la preocupante escena, ya que la sensación térmica rondaba los 39 grados y Paredes no lucía bien durante todo el encuentro.
El capitán le pidió al cuerpo técnico que lo reemplazara, ingresando Tomás Belmonte en su lugar, ya afuera, fue revisado y se le colocó hielo en la nuca.
A la hora de la celebración, durante una entrevista Paredes se cayó, tras unos momentos se puso en pie pero fue llevado a recibir atención médica.
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