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En el próximos días se estará informando de los avances en el caso Huité, adelantó el Fiscal General y jefe del MP, Gabriel García Luna.

El Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, dijo que en breve estará dando a conocer el avance de la investigación relacionada a lo ocurrido en el municipio de Huité, Zacapa, el pasado 27 de septiembre, incidente en el que perdieron la vida 8 personas.

Aunque el proceso se encuentra en reserva judicial, el jefe del MP aseguró que, al igual que el caso Solórzano Foppa-Aguilar es bastante complejo, pero se esta avanzando.

Señaló que, en algún momento, en los próximos días se estará ofreciendo una conferencia de prensa para brindar la información que corresponda.

Dijo que en este caso, esta bien identificado el lugar del hecho, las personas, los nombres de los fallecidos y lo que ha dicho el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN).

Sin embargo, reiteró que, en lo que al MP respecta, para asegurar la búsqueda de la verdad para determinar a quienes se les puede imputar y puedan defenderse. "Tiene avances. Es más complejo", apuntó.

Además, expresó que si tiene que ver con la muerte del diputado Julio Portillo, García Luna señaló que sería como adelantar líneas de investigación importantes.

Recordó que el caso del congresista también esta reserva, pero algo que es lógico es que fue en una población, habían personas, cámaras y la información fluye más rápido.

Juzgado a cargo

La investigación de lo sucedido en Huité fue trasladada del Juzgado de Primera Instancia de Zacapa al Juzgado de Mayor Riesgo A, a petición del MP, confirmó René Girón, presidente de la Cámara Penal.

El Juzgado de Mayor Riesgo A es presidido por Claudette Domínguez, quien tendrá a su cargo la carpeta judicial como juez contralor de la investigación.

La carpeta judicial de caso Huité estará a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo A a cargo de la jueza Claudette Domínguez. (Foto: Archivo/Soy502)

Los hechos

El pasado 27 de septiembre, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en Huité, Zacapa, mientras vecinos reportaron la presencia de hombres armados y el sobrevuelo de dos helicópteros, cuya procedencia y participación en los acontecimientos generaron interrogantes.

En los días posteriores, las autoridades reportaron un incremento en el número de víctimas mortales, hasta llegar a ocho fallecidos.

El incidente también provocó cuestionamientos sobre la actuación del Ejército de Guatemala, debido a las diferentes versiones proporcionadas por las autoridades militares respecto de su presencia en el área.

Los hechos sucedio en Huité Zacapa en fallecieron ocho personas se dieron el pasado 27 de septiembre. (Foto: Archivo/Soy502)

Al inicio, el Ministerio de la Defensa descartó la participación del Ejército en los hechos. Luego, las autoridades militares reconocieron que había personal desplegado en las cercanías, pero que se tomó la decisión de no ingresar al lugar en ese momento para evitar una escalada de violencia y proteger a la población civil.

Varios días después del ataque el presidente Bernardo Arévalo fue consultado sobre lo ocurrido y confirmó que el Ejército había participado y anunció que se realizarían investigaciones para esclarecer los hechos.