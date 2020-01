Gaby Asturias baila candente al ritmo de "Muévelo"

Gaby Asturias demostró de nuevo su talento nato en el baile, con una coreografía que subió en su cuenta de Instagram.

La influencer, bailarina y conductora guatemalteca usó el tema del momento: "Muévelo", de Nicky Jam y Daddy Yankee, estrenado a principios de enero de 2020.

Esta versión inspirada en la canción "Here comes the hot stepper", de Ini Kamoze, fue revivida por los reguetoneros.

Asturias le puso su toque y movió las caderas como solo ella sabe.

Gaby usó un top blanco deportivo y unos leggins que resaltaron sus curvas de fuego.

Recientemente, la Instagrammer regresó de un exótico viaje por Marruecos, en el que compartió paisajes nunca antes vistos.

