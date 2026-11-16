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La Selección de Portugal intentará pasar la página de la fea derrota frente a Dinamarca y cerrar con buenas sensaciones la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El combinado dirigido por Jorge Jesus visitará este martes (1:45 p.m.) a Gales, en la última jornada del Grupo A4, con el objetivo de recuperar la confianza y asegurar el primer lugar de la tabla.

Los portugueses llegan a este compromiso después de sufrir un inesperado 4-1 ante los daneses en Braga, resultado que puso fin a su paso perfecto en la competición y dejó algunas dudas sobre el funcionamiento defensivo del equipo.

Pese al duro tropiezo, Portugal ya tiene garantizada su presencia en los cuartos de final, pero buscará sumar al menos un punto en Cardiff para asegurar matemáticamente el liderato y llegar con mejores sensaciones a la siguiente ronda.

Mais um dia de trabalho. O objetivo está cada vez mais perto. Another day of hard work. Eyes on the prize. #NationsLeague https://t.co/dHvg5VRxU6 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

Por su parte, Gales afrontará el encuentro sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final, por lo que intentará despedirse de la fase de grupos con un resultado positivo ante su afición.

La última presentación de los portugueses también representa una oportunidad para demostrar que la goleada sufrida ante Dinamarca fue solamente un tropiezo y recuperar la confianza de cara a la fase final del torneo continental.

*Con información de agencias