¿Por qué Galilea Montijo está a punto de salir del matutino "Hoy"?

Galilea Montijo estaría dejando el programa "Hoy" en diciembre y esta vez sería una decisión definitiva, ¿cuál es la razón?

La presentadora y actriz mexicana Galilea Montijo estaría retirándose del famoso programa mexicano "Hoy", según lo reveló Alejandro Zúñiga, quien agregó que la salida se dará en los próximos días.

¿La razón? Zúñiga asegura que tiene que ver con que se acerca la captura de Inés Gómez Mont.

“Galilea Montijo está a nada, con un pie fuera, del programa “Hoy” (…) Según lo que me han comentado, en el mes de diciembre es muy probable que la señora Galilea Montijo deje el programa Hoy. La razón es muy simple: en los próximos meses viene la detención de Inés Gómez Mont”, indicó.

Galilea Montijo e Inés Gómez habían sostenido una relación de amistad. (Foto: Twitter)

En declaraciones pasadas cuando se ausentó por causas de salud, se especuló que podría huir, pero ella aclaró que "no piensa dejar el país ni huir a Estados Unidos, pues no tiene nada que esconder". Además detalló que lo mejor que ella podría hacer sobre el caso de su amiga era quedarse callada, pues la última vez que habló del tema no le fue muy bien.

En 2020, Gómez Mont fue investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con dinero de procedencia ilícita.

En septiembre del 2021, ella junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, Gómez Mont fue acusada de malversación de casi 3 mil millones de pesos por la Secretaría de Gobernación.

Ambos tienen órdenes de localización y captura internacionales a Interpol, pues el matrimonio se encontraba en el extranjero.