Gareth Bale se burla de Eden Hazard por no entrar al partido tras haber calentado

El jugador galés no pudo contenerse en el banquillo al ver a su compañero que se preparó, pero no ingresó al juego.

Gareth Bale se quedó en la banca de San Mamés pero incluso desde allí fue protagonista. Las cámaras de El Chiringuito captaron una imagen en la que se le ve reírse a carcajadas cuando Eden Hazard regresa al banquillo tras haber calentado.

El belga estuvo haciendo ejercicios en la banda, pero Ancelotti decidió que se sentase sin salir al campo. Es entonces, cuando Hazard vuelve a su asiento y saluda a sus compañeros, cuando Bale se ríe sin remordimientos ante la situación.

Mientras el Madrid sufría en el césped, en el minuto 75, y Ancelotti buscaba soluciones, el galés, que no llegó ni a calentar, sonreía sentado en el banquillo.

⚠️La IMAGEN⚠️



Minuto 75 de partido: BALE se PARTE de RISA cuando mandan a HAZARD al BANQUILLO tras CALENTAR en la segunda parte...



Lo vemos en #ChiringuitoCopa pic.twitter.com/RQUznrGQN1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2022

La situación de Bale, que acaba contrato en junio, sigue siendo delicada.

No juega con el Madrid desde el 28 de agosto y, aunque Ancelotti no quiso referirse a él como un jugador castigado, no parece que vaya a tener participación inmediata alguna en el equipo.