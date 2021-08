Mujer de 83 años cae a barranco y su gato maulla para pedir ayuda

El gato maulló persistentemente para pedir ayuda y rescatar a su dueña de 83 años, quien cayó a un barranco.

Una mujer de 83 años sufrió un incidente que la llevó al fondo de un barranco, pero Piran, su gato, fue el protagonista de esta historia.

El incidente se registró el pasado 14 de agosto en Reino Unido, luego de que la anciana cayera en el barranco de 20 metros, fue rescatada gracias a su mascota.

Pero lo más impactante fue que dieron con la mujer porque Piran maulló para pedir auxilio. Tras los maullidos persistentes los vecinos se percataron y llegaron al lugar de la tragedia.

This afternoon Officers from Bodmin were tasked to conduct a search for a missing 83 year old female.

The female was located by a member of the public who had spotted the female’s cat, meowing in the corner of a large maize field near to her home address. 1/3#onefamily pic.twitter.com/VYrwaAAAz8 — Bodmin Police (@BodminPolice) August 14, 2021

El gato héroe

Una de las vecinas alertó al cuerpo de socorro de esa localidad, quienes llegaron a prestar asistencia y sacar a la víctima.

Según el Departamento de Policía, el salvador y héroe de fue el gato. “¡’Piran’ el gato ha salvado el día!”, citaron.

La dueña del gato no presentó golpes graves y se encuentra estable en el hospital, a donde fue trasladada para observación.