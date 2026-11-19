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Gerardo Villa, presidente de Municipal, atendió a los periodistas para conversar sobre varios temas relacionados al equipo y al futbol de Guatemala.

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Dijo no estar satisfecho con el puesto que ocupa el equipo rojo en la tabla de posiciones, pero es optimista y considera que el plantel logrará terminar en el liderato.

Además, conversó sobre la Selección de Guatemala, las fuerzas básicas y la necesidad de exportar jugadores al extranjero.

¿Cómo ha visto al equipo en lo que va del Apertura?

"No lo he visto lo suficientemente sólido y alcanzando la continuidad de victorias y el puntaje que queríamos tener para esta etapa, pero todavía nos da para lograr el primer lugar, creo que lo merecemos y ahí queremos estar".

¿Qué opina del rendimiento de jugadores, en especifico de los extranjeros?

"Nosotros haremos el análisis de jugadores al final del torneo. No somos un club que ande moviendo jugadores a medio período. La evaluación viene al finalizar el torneo y ahí vienen las decisiones que correspondan".

¿Está satisfecho con el resultado de Guatemala ante Canadá?

"Uno siempre quiere ganar, pero la realidad no se puede evadir. Fue digno el resultado acá. La derrota allá fue más alta de lo esperado, pero hay una distancia muy grande".

Hay que mejorar el trabajo en fuerzas básicas...

"Nosotros trabajamos mucho más de lo que se trabajaba antes. La infraestructura de Municipal ahora es tres o cuatro veces más grande, con mejores condiciones. Cuando hablen de eso excluyan a Municipal porque hay una gran diferencia con los demás clubes. Estamos tranquilos por lo que trabajamos. Somos el equipo que más nutre a las selecciones de Guatemala".

La tarea pendiente puede ser la exportación de jugadores...

"Yo estuve involucrado en la salida del "Pescado", la salida del "Pando", de Mario Rodríguez, de Marvin Ávila y Marco Pappa. Todos salieron entre el 2000 y 2010. Después Guatemala sufrió suspensiones, nos sacaron del futbol. Decisiones que dañaron el futbol".

"Nos toca renovar eso. Hay disposición nuestra. Tenemos que llegar la punto donde la exportación sea algo constante. Me encantaría ser como el Saprissa. Ellos incluyen en su presupuesto anual la exportación de jugadores. Aquí ese rubro no existe".

¿Qué mejoras se vienen para El Trébol?

"Lo más próximo es ampliar la general norte, vamos a trabajar sobre el baño de la esquina. La idea es que haya más capacidad en ese sector, que es el que se llena durante todos los partidos".