Gendri Reyes responde por los señalamientos de Gustavo Alejos

El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, se pronunció por los señalamientos que hizo Gustavo Alejos en su contra.

El exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, aseguró que Gendri Reyes lo ha puesto en mal con otros privados de libertad y lo ha amenazado con trasladarlo del módulo donde se encuentra actualmente en Mariscal Zavala a un área menos privilegiada, a la que se refiere como bartolinas.

El ministro negó los señalamientos y aseguró que no ha tenido contacto con los reos.

"En ningún momento he tenido contacto con los privados de libertad, en mi calidad de ministro de Gobernación. He ido no solo a Mariscal Zavala, he ido a Pavón, a Pavoncito, a Cantel, a varias cárceles del país, Fraijanes I, Fraijanes II donde he ido a supervisar las acciones que corresponden al Sistema Penitenciario", señaló el funcionario al salir del Congreso este jueves.

La solicitud de Alejos

Alejos envió un memorial en el que solicitó medidas de seguridad a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, porque a su parecer trasladarlo de área "violentaría" sus derechos y pondría en riesgo su vida.