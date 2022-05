¿Gerard Piqué le propuso matrimonio a Shakira y ella lo rechazó?

Los fans manifiestan curiosidad por saber por qué Gerard Piqué no se ha casado con Shakira, ya que tienen una relación estable y comparten dos hijos. Él lo explica en una entrevista.

El defensa del F. C. Barcelona, Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira forman una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. Sostienen una relación desde que se conocieron en 2010 y han formado una familia con dos hijos.

De ahí han surgido rumores de todo tipo especulando sobre si habrá boda o no, pero el futbolista aclaró las dudas en una reciente entrevista que Gary Neville le hizo para su canal de Youtube The Overlap.

Neville le hace 14 preguntas sobre diversos temas, como cuál es su comida favorita comida favorita y le consulta si él o Shakira saben cocinar, Piqué responde con una risa que no sabe. "Por cierto, por qué ustedes no se han casado? hay una cita que dice que es como una fruta prohibida ella quiere mantenerte atento" dice el entrevistador.

"Es su mentalidad, digo, me gusta cómo estamos ahora con dos hijos de nueve y siete años, trabajamos bien como pareja, no tenemos necesidad de casarnos", respondió Piqué.

"¿Así que le preguntaste y ella te rechazó, no?", pregunta Neville, a lo que el futbolista negó, tomándolo con humor, "te lo diría, eso no es problema, pero no es el caso", agregó.

Lo que dijo Shakira de la fruta prohibida

Años atrás en una entrevista, la colombiana dijo que estaba muy enamorada, pero que le deba alergia pensar en una boda.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, le dijo al programa “60 minutes”, mientras Piqué estaba sentado a su lado.

Así la pareja ha dejado claro que el matrimonio no está en sus planes y viven felices como están.