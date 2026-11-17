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Gerard Piqué afirmó que la sanción de 12 partidos impuesta a Jesús Owono, portero del FC Andorra, tras el choque accidental que provocó el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel es injusta.

EN CONTEXTO: Autoridades investigan la muerte del futbolista Jesús de Miguel

El propietario del club español hizo un video en redes sociales cuestionando el criterio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) afirmando que la tragedia fue desafortunada, pero no intencional, afirmando que no tiene nada que ver con el juego.

E exjugador afirmó que imponer el castigo máximo pone al guardameta en una situación que no merece pues no fue su intención de causar daño.

También dijo que ese tipo de choques son comunes, recordando el que sufrió con Víctor Valdés en 2012, durante un partido entre el Barcelona y el Chelsea.

La situación de Jesús Owono

Gerard dijo que necesitará mucho más que la sanción para recuperarse anímicamente y volver a competir, lamentando la pérdida de Jesús de Miguel.

El incidente

El suceso ocurrió el 2 de noviembre durante un encuentro de la Segunda División de España entre el FC Andorra y el Tenerife. Tras la colisión en el campo, Jesús de Miguel fue trasladado a cuidados intensivos y falleció al día siguiente.

El Comité de Disciplina de la RFEF determinó aplicar la pena máxima prevista en el reglamento para estas acciones, fijando la suspensión en 12 encuentros oficiales.

́ | Piqué se pronuncia tras la sanción de 12 partidos a Jesús Owono. ️ "Imponer la sanción máxima a Owono lo culpabiliza de unas consecuencias de las que no tuvo culpa. La sanción debe ser por la acción, no por las consecuencias". https://t.co/g8fZxP5wjT — Offsider (@Offsider_ES) November 16, 2026