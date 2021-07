Presidente de la Fedefut: “Jugar contra México elevará nuestro nivel”

La selección de Guatemala enfrentará este 14 de julio a su similar de México, y de acuerdo con una nota de ESPN, los centroamericanos buscarán elevar su nivel ante una de las potencias del área.

La nota señala que Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), explicó que lo importante era estar en certamen para recuperar terreno en el ranking de FIFA aunque se afronte a grandes batallas.

"No pretendemos quedar campeones de la Copa Oro, pero sí ir recuperando el nivel que Guatemala perdió por dos años de suspensión. A mí me gustaría pasar a la siguiente ronda, pero eso es lo que a mi me gustaría. La verdad, no sé qué vaya a pasar; no se nos dieron las cosas con el partido de El Salvador. No me gustó realmente el planteamiento del profe Loredo. Esperemos que se corrija un poco la plana y me gustaría pasar a la siguiente ronda", explicó Paiz al portal de ESPN.

En cuanto al juego contra México, Paiz manifestó que será un juego especial al ser la potencia en el área y encararlo ayuda a elevar el nivel.

Sobre la participación en la Copa Oro, el presidente de la Fedefut resaltó que no es algo de última hora, sino algo que tenían planeado, pero que no se dio por la vía deportiva, sino hasta que la selección de Curazao reportó el brote de Covid-19 y abrió la puerta para estar en la competencia.

Decidimos aceptarlo porque Guatemala viene de una suspensión. venimos de no jugar muchos partidos internacionales, venimos de un Ranking FIFA donde no estamos cómodos y, para poder subir y para agarrar el nivel que Guatemala necesita, pues lo que se tiene que hacer es participar internacionalmente, si no nunca se va a poder agarrar el nivel que se perdió antes de la suspensión", destacó.

*Con información de ESPN Deportes