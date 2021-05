Giammattei asegura que tiene "enemigos dentro del Gobierno"

Alejandro Giammattei habló sobre sus "enemigos" poco después de que el vicepresidente, Guillermo Castillo, criticara al Gobierno en redes sociales.

El presidente Alejandro Giammattei aseguró este martes que tiene "enemigos dentro del propio gobierno". El mandatario no dijo quiénes son estos "enemigos", pero aseguró que el objetivo de ellos es que el Gobierno fracase.

"Celebro esta reunión porque nos permite hacer ver los pasos que hemos dado, los avances que hemos tenido, las luchas a las que nos hemos tenido que enfrentar. Incluso enemigos dentro del propio Gobierno tratándonos de bloquear todas las iniciativas, con el único fin y propósito de que el Gobierno fracase”, señaló Giammattei durante una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Este gobierno no va a fracasar, como no lo hemos hecho hasta el momento. Y no va a fracasar porque confiamos en la clase empresarial en Guatemala, porque sabemos que vamos a lograr mejorar la economía aún más de lo que ya lo mejoramos porque la infraestructura que necesitamos son temas que estamos trabajando fuertemente”, agregó el gobernante.

Giammattei participó este martes 11 de mayo en una actividad en la que se conoció que Guatemala subió dos posiciones en el índice Doing Bussines en 2020, que mide la facilidad para hacer negocios en los países. El mandatario señaló que la meta es que Guatemala escale otras seis posiciones.

Roces con el vicepresidente

El presidente ha tenido diferencias con el vicepresidente Guillermo Castillo, quien ha criticado varias de las decisiones de Giammattei y ha pedido la destitución de varios funcionarios, como el ministro de Gobernación, Gendri Reyes.

Además, previo a las protestas contra el Gobierno ocurridas en noviembre de 2020, Castillo pidió la renuncia del binomio presidencial. Tras lograr acuerdos, Giammattei decidió eliminar la polémica comisión Centro de Gobierno.

A inicios de marzo pasado, el vicepresidente presentó un listado de personas que podrían ser electas como magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Pese a las propuestas e insistencia de Castillo, Giammattei nombró a Leyla Lemus, quien fungía como Secretaria de la Presidencia.