Giammattei asegura que no lee a quienes lo critican porque para él "no existen"

El presidente de la República Alejandro Giammattei se refirió a quienes lo critican y aseguró que no pierde el tiempo en leerlos, pues para él no existen.

"Yo no pierdo tiempo leyendo a los que me critican, para mí no existen, para mí lo que existen son necesidades que estamos enfrentando todos los días", afirmó Giammattei.

Las declaraciones fueron vertidas durante la inauguración de la ampliación de la Escuela Primaria Área Urbana de Canillá en el departamento Quiché.

El mandatario también argumentó que si Dios le dio la oportunidad de llegar al poder fue para hacer lo mejor por el país y que lo están haciendo.

Gobierno siguiente tendrá menos que hacer

Además, Giammattei se refirió a que el próximo gobierno de Guatemala tendrá que hacer menos, gracias a lo que ha realizado su administración.

"Al próximo gobierno, sea quien sea, le va a tocar hacer menos de lo que nosotros encontramos, por lo que estamos haciendo. En esa unión que hemos tenido con alcaldes en todo el país, sin importar las banderas políticas", afirmó el presidente.

