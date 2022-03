Giammattei busca retirar dinero a Municipalidades que no ejecutan

El presidente Alejandro Giammattei amenazó con quitar recursos a los alcaldes que no ejecuten proyectos.

El presidente Alejandro Giammattei anunció que presentará una iniciativa de ley al Congreso para que los recursos monetarios de las Municipalidades que no soliciten proyectos, sean trasladados a otros jefes ediles que "sí quieran trabajar".

"Estoy preocupado por la ejecución del Alta Verapaz, porque tienen un 74% de proyectos que no han sido presentados", dijo el mandatario refiriéndose a la solicitud que deben hacer las municipalidades para que la Secretaría General de Planificación programe la obra y la entrega de los recursos.

Y les recordó que tienen hasta el 15 de abril para hacer los trámites. "Hay departamentos que están ejecutando sus obras desde enero... ya fui a una inauguración", indicó.

Luego aseguró que "de alguna forma" habrá que hacer reformas a la ley para que "los alcaldes a los que 17 millones de quetzales no le interesen" y no ejecuten, dejen la opción a otros jefes ediles que aprovechen los montos no utilizados.

"Tenemos que ver qué planteamiento le vamos a hacer al Congreso, para que esos municipios que no han entregado, se abra un mes para que aquellos municipios que sí deseen ejecutar, puedan presentar sus solicitudes y así se puedan ejecutar esos recursos", manifestó.