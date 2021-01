El presidente Alejandro Giammattei calificó de "pidón" al alcalde de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, por solicitarle obras de infraestructura para su municipio.

Giammattei participó en la inauguración del Ciclo Escolar 2021, el cual se llevó a cabo en ese municipio, donde también se cortaron las cintas de una nueva escuela en el lugar con un costo de 7 millones de quetzales.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que el alcalde Samuel Bernabé Ajín, es uno de los más "pidones", porque cada vez que lo mira le pide algo.

"Cuando me dijeron que tenía que venir hoy, pensé: 'Me voy a tener que preparar, porque Samuel es muy pidón, ese cada vez que lo mira a uno pide. Es de los alcaldes más pidones que hay en el país. Y hoy veníamos en el carro me dijo que me tenía que decir algo y dije: '¿Cuánto me va a costar ese algo?'", manifestó Giammattei.

En su relato, el mandatario indicó que Ajín le solicitó apoyo para la reestructuración de los drenajes en ese municipio, proyecto que tiene un costo de 13 millones de quetzales. Al finalizar, le prometió que podría ayudarlo con la mitad del proyecto este año.

"Quiero comprometerme con Samuel, vamos a hacer los drenajes, tal vez la mitad este año y la mitad el año entrante, a través del Consejo de Desarrollo y el Fondo de Seguridad Social... pero eso sí, cuando venga a inaugurarlos de una vez te digo no me vayas a pedir más", recalcó.