Giammattei: "Criticamos a Rusia por invasión, lo mismo pasa aquí con los embajadores"

El presidente Alejandro Giammattei comparó la "invasión" a Ucrania con la visita del Embajador de EE.UU. en Guatemala, William Popp, a Tribunales al ejemplificar lo que calificó como injerencia.

"¿Ha habido injerencia extranjera?", pregunta la periodista. "Sí, ha habido... Si criticamos a Rusia por invadir otro país, si criticamos que están tratando de desestabilizar a un Gobierno democráticamente electo como Ucrania, es lo mismo cuando vienen Embajadores aquí y se presentan en la cortes a intimidar", manifestó Alejandro Giammattei durante una entrevista a un medio estadounidense.

El mandatario ofreció una entrevista al medio estadounidense Americano Media, autonombrado como "el primer medio conservador" que pretende llegar a la comunidad hispana.

Durante la entrevista, el mandatario insistió en que "los países que se creen poderosos" han tratado de interferir en la política guatemalteca por lo que le ha tocado "aguantar la peña".

Aunque no mencionó nombres, el mandatario se refirió a "los embajadores" que "se presentan a la cortes a intimidar a los jueces con su presencia para que no le abran procesos a determinadas personas".

Con esto, se refiere a que el recién pasado 9 de marzo, el embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Guatemala, William Popp, acudió a Torre de Tribunales a mostrarle su respaldo a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

Según Giammattei, la presencia de Popp es una "clara violación a las Convenciones de Viena" y "ya se ha hecho de conocimiento de los Gobiernos a través de protestas para que se respete" y aseguró: "Tal vez por eso no les caigo muy en gracia y por eso es que toman represalias".

"Aquí no va a encontrar a un títere. Yo dije, no me voy con (Nicolás) Maduro (presidente de Venezuela), no reconozco a Maduro y después no mando enviados para ver si me vende o no petróleo. No es así, uno tiene que ser definido", manifestó en la entrevista.

Pese a las críticas, Giammattei dijo que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas en varias circunstancias y temas, pero "eso no implica que por ese apoyo que dan tengamos que cambiar nuestra forma de ser o que tengamos que cambiar, incluso, la Constitución, porque sus agendas implican cambios de constituciones", dijo.

Finalmente indicó: "Nosotros aquí estamos, damos la cara, no les gusta que hablemos de los que usted me ha preguntado, pero tampoco tengo porqué ocultarlas. No le puedo decir que han colaborado con el tema del coyotaje, cuando no lo he encontrado, siguiendo una propuesta nuestra".

"Los EE.UU. tiene que entender que somos el último aliado que le queda en la región. Apoyamos Israel, apoyamos a Taiwán, tenemos los mismos aliados. Respetamos la democracia, pero no se vale que por un lado defendemos los intereses de EE.UU. y que por el otro lado nos quieran poner la Espada de Damocles en la nuca", sentenció.