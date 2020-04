Giammattei confirma que se hizo exámenes médicos de rutina

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó que acudió en las últimas horas al médico para efectuarse exámenes de rutina.

El Gobernante dijo que existe riesgo de salvarse al explicar con sarcasmo su cita con el médico.

“Fui al hospital a hacerme mi chequeo, me fui a hacer exámenes, me hicieron examen de sangre, un electrocardiograma, pero parece que hay peligro de que me salve”, argumentó con sarcasmo Giammattei.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el gobernante tras una actividad en el Ministerio de Educación donde lanzaron el programa de seguro médico para estudiantes de primaria y preprimaria.

Guatemala mantiene 384 casos confirmados de coronavirus, 341 activos y 30 recuperados. Entre las cifras se mantienen 13 fallecidos, dos de los cuales se registraron por causas ajenas al Covid-19.