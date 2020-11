Pese a haber convocado a la reunión a los tanques de pensamiento y otros sectores para hallar una solución al Presupuesto 2021, el presidente Alejandro Giammattei se retiró de la discusión tras darles la bienvenida

Una de las salidas que encontró el presidente Alejandro Giammattei al reclamo del gasto público, fue convocar a tanques de pensamiento y otros sectores para analizar de manera técnica, el Presupuesto aprobado por el Congreso. Sin embargo, solo dio un discurso de bienvenida y luego se retiró, porque dijo que tenía más reuniones.

La invitación había sido firmada por el presidente Giammattei, según se dio a conocer en la carta enviada.

De esa cuenta, la expectativa era que el Presidente se quedara en el lugar, escuchara las propuestas y tuvieran un análisis técnico de los cambios que se requieren para mejorar el Presupuesto aprobado por el Congreso, o bien buscar otras soluciones.

Pero, desde que inauguró el evento, el mandatario indicó que la única opción que se tiene es continuar con el gasto de este año, pues así, según él, lo decidió el Legislativo.

Además, indicó que ya no hay prisas y que, incluso, se puede analizar los cambios durante Navidad y comerse el tamal en Palacio Nacional, pero después indicó que se retiraría y el que la actividad quedaba a cargo del Ministro de Finanzas, Álvaro González.

"Con el permiso de ustedes yo me retiro, porque macho parado no gana flete. Dejo a cargo al ministro de Finanzas", dijo y luego se retiró.

Desde el viernes, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha dicho que el mandatario ha estado reunido con tanques de pensamiento y otros sectores (que no ha revelado quiénes) para analizar el Presupuesto, pero la reunión se llevó a cabo hasta este martes 24 de noviembre.

Reacciones

La discusión no salió como se esperaba, dos tanques de pensamiento solo dejaron su propuesta y se retiraron, mientras que otra más declinó su participación. Estas organizaciones coincidieron en que la convocatoria sería para realizar un análisis técnico de las salidas presupuestarias, pero por los actores que llegaron, era evidente que no se podría hacer ese tipo de discusión.

Para Mario García Lara, de la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo (Atal), no era necesario que el Presidente estuviera en la reunión. "Los presidentes tienen agendas bastante apretadas, además, tengo entendido que no es muy dado a detalles técnicos de materia financiera y ahorita ayuda que la discusión sea a nivel técnico", manifestó.

Mientras que Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), indicó que no le vio problema a que el mandatario se retirara, porque se suponía que era una reunión técnica. "El Presidente dio la bienvenida, dio las prioridades que ellos tienen y planteó sus escenarios", dijo.

No obstante, explicó que Asíes se retiró de la mesa, porque no hubo reglas claras, debido a que invitaron a otros actores y fue selectivo.

"Por ejemplo, si se invitó a la Iglesia Evangélica, no entendemos por qué no estaba allí la Conferencia Episcopal; y si hubo empresarios, ¿por qué no estuvieron allí todas las Cámaras? Nos preparamos para un ambiente técnico, no queremos conflictividad, pero para un diálogo real debe de haber buena comunicación y confianza", detalló Hurtado.