El video de Giammattei donde criticaba las protestas contra Jimmy Morales

En redes sociales comparten un video de Alejandro Giammattei que data de 2019 y en el cual critica al entonces presidente Jimmy Morales por las manifestaciones.

En el 2019, durante su campaña política, el entonces candidato a la presidencia Alejandro Giammattei criticó a Jimmy Morales por los constantes bloqueos y manifestaciones debido a una “falla en el sistema de diálogo”

En un video que circula en redes sociales se observa el mensaje que, en el 2019, el candidato a la presidencia envió a Jimmy Morales por la serie de manifestaciones que se desarrollaban en aquel entonces.

“Presidente Jimmy Morales, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada tres días estamos teniendo bloqueos y manifestaciones en la ciudad. Esto obedece a dos cosas, primero el sistema de diálogo de su gobierno no está funcionando y segundo es porque no se quiere aplicar la ley en Guatemala”, aseguró Giammattei en ese entonces.

"Ponga a trabajar a sus ministros"

Además, en el video se escucha cómo el candidato le exigía a Jimmy Morales que pusiera a trabajar a sus ministros para contribuir al diálogo con los manifestantes y así atender demandas.

“Ponga a trabajar a sus ministros en lo que tienen que hacer, no a comprar pelotas y trompos, sino a principiar a quitar las banderas de todas las protestas que se están dando”, demandó Giammattei.

Finalmente, pidió a Morales utilizar la ley para retirar los bloqueos y también dijo a la Fiscal General, investigar quienes están detrás de las manifestaciones que desestabilizan el país.

“Le pido que investiga quien está detrás, qué fondos están detrás de todo esto. Hay fuerzas interesadas en desestabilizar el país, más que todo extraños que nos están viniendo a dividir a los guatemaltecos, y a ustedes guatemaltecos exijamos al gobierno que cumpla con su deber”, sentenció Giammattei.

Protestas contra Giammattei

Las manifestaciones contra el actual presidente Alejandro Giammattei iniciaron desde el 29 de julio y recrudecieron durante la primera semana de Agosto. Los inconformes han realizado protestas y bloqueado diferentes puntos del país.

El pasado 5 de agosto, cientos de manifestantes cerraron once tramos carreteros en diferentes regiones de Guatemala para insistir en la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras, señalados de promover la corrupción e impunidad.

Días más tarde, nuevas manifestaciones afectaron al movilidad en la ciudad de Guatemala. Y este lunes 9 de agosto, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) también mantienen una serie de bloqueos en el país con la misma petición en lo que han llamado "paro plurinacional".

Videos de Giammattei

Esta no es la primera vez que usuarios de redes sociales reviven imágenes del mandatario cuando era candidato a la presidencia.

En noviembre de 2020, los guatemaltecos compartieron imágenes donde Giammattei en un foro con estudiantes se cuestionaba: "¿Dónde está el dinero?" al señalar al Gobierno del entonces presidente Álvaro Colom por el endeudamiento y "despilfarro" de millones de quetzales de los que se desconocía el paradero.