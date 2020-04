Giammattei: deportados aumentan cifra de contagiados de Covid-19

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que hay 21 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo cual la cifra llegó a 235.

El mandatario reconoció que la población está aplicando las medidas de contención, como respetar el toque de queda, usar mascarillas y mantener una distancia social, lo que ha evitado más contagios. Sin embargo, explicó que las cifras se están elevando por la gran cantidad de contagios que provienen de los deportados de Estados Unidos. Por tal razón, indicó que se suspenderán los vuelos hasta que Estados Unidos cumpla con el convenio firmado entre ambos países de que no se estarán enviando a contagiados en los vuelos.

"Se están incorporando personas que vieron de un vuelo de deportados que han salido contaminado gran parte de ese vuelo", declaró el mandatario.

Confirmó que se trata del vuelo que llegó el pasado 26 de marzo.

De las pruebas realizadas, relató el caso de un avión de deportados en el cual se eligieron doce personas al azar para hacerles la prueba y los doce resultaron positivos, por lo que ya están en los centros especializados para los contagiados por Covid-19.

En el resto de los casos de deportados, se les ha mantenido en cuarentena previo a permitirles volver a sus casas.

El convenio con Estados Unidos consiste en que se les harían pruebas previo a ser deportados por lo que vendrían con un certificado y una declaración jurada de que no está contagiados. Sin embargo, como no se ha cumplido solicitó a Estados Unidos que ya no vengan más vuelos. Tan solo recibirán un último con doce menores de edad que vendrán mañana y que serán puestos en cuarentena.

El vuelo de menores

Este sábado 18 de abril se ha permitido un vuelo que retorna a 12 adolescentes que se encuentran en la frontera tratando de ingresar a EE.UU. "Fueron recién agarrados y para que no se remitan a un lugar donde sean contagiados hemos permitido que el vuelo venga" expresó el presidente en el habitual mensaje a la población para informar de los casos de Covid-19.

El presidente Alejandro Giammattei hizo que que si se dejara fuera los casos de los deportados, los contagios nacionales "son muy pocos" y mencionó "eso nos hace pensar que usted está cumpliendo y ayudando y que podemos pensar que vamos a aprender a vivir con esta enfermedad".

Reiteró que los programas de apoyo social continúan. "Se han rechazado algunos porque vienen mal", pero siguen, afirmó.

SI NO LO VISTE:

El presidente Alejandro Giammattei confirmó 21 nuevos casos de contagios de Covid-19 en el país este viernes 17 de abril,

La cifra llegó a 235 casos confirmados, de los cuales 206 están activos. Doce de los nuevos casos son de personas que fueron deportadas de Estados Unidos.

Los recuperados siguen siendo 21 y los fallecidos 7. Además, un contagiado falleció, pero no a causa del coronavirus.

Este viernes se realizaron 284 pruebas, de las cuales ya se tienen resultados de 202.

SIGUE AQUÍ EN VIVO LAS CIFRAS DEL COVID-19 EN GUATEMALA: https://www.soy502.com/covid19