Giammattei desmiente que esté enfermo de Covid-19

Según el presidente Alejandro Giammattei, hay "rumores" de que está enfermo, por lo que realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, para desmentirlo.

El mandatario aseguró que se encuentra en reunión de Comité de Crisis debido a que en esta y la próxima semana es cuando se esperan más casos.

En su corto mensaje el mandatario dijo: "Estoy en Comité de Crisis, en este momento está circulando unos rumores de que estoy enfermo, de que me estoy muriendo. No, no es cierto, hay peligro de que me salve".

"No hay problema, no estamos contaminados, estamos trabajando. Estamos viendo, ahorita, evaluando la situación de lo que viene de esta semana epidemiológica que arranca hoy, que esta y la otra es donde más casos esperamos", manifestó.

Además, pidió de nuevo que se continúe con las medidas higiénicas y de contención para evitar el contagio y la propagación del virus.