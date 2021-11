Giammattei presentará queja "muy seria" contra el mecanismo Covax

El presidente Alejandro Giammattei anunció que presentará una nueva queja ante la ONU por los retrasos en la entrega de vacunas del mecanismo Covax.

La entrega de un nuevo lote de vacunas por parte del mecanismo Covax tuvo un retraso y el presidente Alejandro Giammattei anunció que presentará una quinta protesta "muy seria".

"Covax es un fracaso. Hay compromisos por escrito que no nos han cumplido, ni siquiera con lo que pedimos de primero. Tenemos las cartas donde dicen que vienen el 15 de noviembre. Ahora nos dicen que por un problema de logística, porque hubo un feriado en Bélgica, ya no vienen el lunes sino que en el transcurso del fin de semana", manifestó Giammattei.

Luego indicó: "Estamos preparando una protesta muy seria por quinta vez. Una protesta formal, porque no puede ser que le manden a los países que allí llega, que le manden los compromisos. Nosotros sí pagamos, pero no nos lo dan como debe de ser".

Rechazo a Covax

A decir de Giammattei, cuando visitó las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Washington, manifestó su rechazo al mecanismo Covax.

"Le dije al secretario General de Naciones Unidas (Antonio Gutérres): 'Covax es un fracaso'... Guatemala ya reservó en el sistema Covax seis millones de dosis, hace más de un año... Yo no quería", dijo y culpó al exjefe de la Comisión Presidencial contra el Covid-19, Edwin Asturias, por la compra.

El problema, dijo, es que " para los únicos que ha funcionado es para los países industrializados que no lo necesitan. Estados Unidos habla maravillas del sistema Covax, pero nunca ha comprado bajo el sistema Covax. No pueden hablar maravillas de algo que no han probado... Covax nos ha quedado mal a todos", insistió.