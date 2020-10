Giammattei: Que Dios nos acompañe en la liberación de las medidas

El presidente Alejandro Giammattei oficializó el levantamiento del confinamiento y la culminación del Estado de Calamidad y durante su mensaje rogó a Dios para que acompañe a la población.

"Luego de un exhaustivo análisis de escuchar a la población y a los distintos sectores he tomado la decisión de no solicitar la prórroga al Estado de Calamidad", confirmó el mandatario.

Según Giammattei, han sido siete meses complejos donde muchos se han enfermado y otros han perdido a algún amigo o ser querido. No obstante, dijo que el tiempo sirvió para prepararse y para que las personas se cuiden cada vez más, hecho, que aseguró, se refleja en un disminución de los contagios.

"Hay más equipo, tenemos cinco nuevos hospitales. Tenemos 19 laboratorios que procesan pruebas de Covid-19, cuando antes era solo uno. Los médicos ahora están más capacitados... ningún país del mundo estaba listo para esto", manifestó.

#EnVivo | Mensaje a la nación por el presidente @DrGiammattei https://t.co/MxrLorh1GJ — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 30, 2020

En su mensaje, el mandatario pidió a la población que se cuiden, que se utilice la falta del Estado de Calamidad de una manera racional y que denuncien los lugares, empresas o comercios que están incumpliendo con las medidas de protección. "En mi caso puedo decirles que no sé exactamente donde me contagié... pero puedo decirles que no se lo deseo a nadie", manifestó.

Al final, indicó: "No permitan que nadie se suba a un bus sin mascarilla... Que Dios nos acompañe en esta liberación del Estado de Calamidad".