El mensaje de Giammattei a la familia real del Reino Unido

El presidente Alejandro Giammattei envió un mensaje a la reina Isabel II, luego que se anunciara que dio positivo a Covid-19

Este domingo el Palacio de Buckingham confirmó que la monarca británica Isabel II contrajo Covid-19 y detallan que ella se encuentra bien.

La soberana de 95 años, que celebra sus 70 años en el trono, está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana, informó el palacio. “Ella continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las pautas apropiadas”, refiere el comunicado.

Ante ello, el presidente Giammattei publicó un mensaje en su red social dirigido a la familia real que dice: "Enviamos nuestras oraciones y buenos deseos por una pronta recuperación del Covid-19 a su majestad la reina Isabel II. En nombre del pueblo guatemalteco, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo británico y la familia real". Esta vez, el mensaje fue enviado en español y en inglés.

La estrategia diplomática la ha utilizado Giammattei con presidentes de Turquía y de Honduras, quienes han contraído Covid.