Giammattei espera el mayor repunte de Covid-19 a mediados de mayo

El presidente Alejandro Giammattei actualizó la situación del Covid-19 en el país y aseguró que el pico más alto de contagios se prevé para mediados de mayo.

Durante un mensaje a la nación, el mandatario aseguró que la cifra de contagios totales se elevó a 599, de los cuales 515 están activos, 66 se han recuperado, 16 decesos y se contabilizan dos personas fallecidas más diagnosticadas con Covid-19, pero que murieron por otras causas.

Giammattei aseguró: "Del domingo para acá han pasado cinco días, y en los últimos tres ha habido una tendencia a bajar, a pesar de que el lunes tuvimos 30... esta enfermedad como les he repetido no crece en la medida de que nosotros los humanos no ayudamos a que crezca".

Agregó: "Esta es la semana en donde hemos visto un pequeño declive, pero no nos tenemos que sentir seguros de que ya pasó lo peor. No, no ha pasado lo peor, pero esa construcción de un escenario que sea de pocos casos ahora, va a repercutir que ese impacto que estamos esperando para la primer quincena de mayo pueda ser lo menor posible".

El mandatario recomendó continuar con el uso de mascarillas, así como con el lavado de manos y pidió evitar los saludos efusivos para saludar a los conocidos. "Usemos el codo", dijo.