Giammattei justifica por qué no se reunió con algunos alcaldes

Giammattei se reunió con varios Gobernadores en la Conred por la emergencia generada por la depresión tropical Eta.

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que se reunió con los gobernadores de los lugares afectados por la depresión tropical Eta debido a que han encontrado deficiencias con los alcaldes.

Este lunes 9 de noviembre, el mandatario se reunió con ocho gobernadores en las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para que reporten los daños que causó la depresión tropical en sus localidades.

"Hay deficiencias en algunas municipalidades que no nos ha reportado cuáles son sus necesidades. Ayer (domingo) descubrimos que hay varios municipios con necesidades a los que no se les ha entregado, porque los alcaldes no nos han reportado qué está sucediendo", aseguró Giammattei.

Según el mandatario, muchas personas que han logrado salir de las zonas de desastre, han llegado con el alcalde de su comunidad a contarles qué está sucediendo. Sin embargo, "como el alcalde es nuevo, no se ha enterado que es el presidente del COE (Coordinadora de Operaciones de Emergencia) de su localidad y que él tiene que mandar su reporte. Si él no manda su reporte, no podemos actuar", detalló Giammattei.

TE PUEDE INTERESAR:

El Presidente indicó que optó por reunirse con los Gobernadores para que les expliquen a los alcaldes cómo tienen que actuar y así comenzar a coordinar las ayudas. Además, se está aprovechando para levantar un censo del área de cultivos que está dañado.

Alcalde de Carchá

El alcalde de San Pedro Carchá, Winter Coc Ba, denunció en redes sociales que no fue invitado a una reunión de emergencia que se llevó a cabo en ese municipio de Alta Verapaz, por el desastre provocado la depresión tropical Eta.

En Facebook se compartió el video en el cual se observa cuando una persona, que se transporta en un vehículo, le dice al jefe edil que se trata de una reunión privada.

MIRA EL VIDEO:

Winter Coc reacciona indignado, denunciado lo que considera discriminación. "Me negaron mi participación, pues pueblo de San Pedro Carchá, no tenemos Presidente, ni tenemos Gobernador", expresó.