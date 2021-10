Giammattei lamenta muerte de un amigo que padecía covid pero no se había vacunado

Alejandro Giammattei relató que recientemente perdió a un amigo a causa del covid-19 y que fue una situación muy dolorosa para él.

"No hay cosa que le duela más a uno como me tocó ver la muerte de un amigo, entrañable, compañero de mil batallas en la política, que falleció la semana pasada, no esta semana", aseguró Giammattei.

Además, indicó que su amigo que perdió la batalla contra el coronavirus, aún no se había vacunado contra dicha enfermedad.

"Falleció como yo le decía: viejo te vas a morir por terco, porque no se quiso vacunar. Hoy, lamento su ausencia pero también se convierte en un ejemplo de que todos debemos vacunarnos. La vacunación es efectiva", reiteró el mandatario.

Recordatorio

El Presidente también recordó a la población que es necesario vacunarse contra el covid-19 y que si ya se tiene la primera dosis, se acuda a colocarse la segunda.

De acuerdo con el mandatario, se cuentan con vacunas suficientes y vacunadores, lo que hacen falta son "brazos" de personas que quieran recibir las dosis.

Estas fueron sus declaraciones: