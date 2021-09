Giammattei lanza fuerte crítica a quienes rechazan la vacuna contra el Covid-19

El presidente Alejandro Giammattei lanzó una fuerte crítica a las personas que no quieren vacunarse y a los líderes comunitarios y religiosos que promueven que no lo hagan.

"Hay quienes dicen que la pandemia no existe... La vacuna es la diferencia entre vivir y morir, tal vez no le va a impedir que le dé, pero sí le va a impedir que termine en una morgue", manifestó el mandatario durante la reunión ordinaria del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

Según el Presidente, han llegado a comunidades donde solo "van a perder el día" porque la mayoría de personas no quieren recibir la vacuna.

"Que si tiene chip, no me han dicho si es Tigo, si es Claro o si tiene saldo, por ejemplo. Hay que ver a la gente que se pone la cuchara para ver si se pega. Hay otros que dicen que si se ponen la vacuna ya no se les para el cuenteraile y que les da infertilidad. Mentira", dijo.

Criticó a los líderes religiosos que "desde los púlpitos le dicen a la gente que no se pongan la vacuna porque es diabólica. Miren, no es del diablo".

Y pidió a los alcaldes y líderes comunitarios que ayuden a que las personas acudan a recibir la vacuna, pues han llegado a comunidades lejanas cargados con las mochilas llenas de vacunas y de ganas de querérsela poner, pero "les dijeron que no se la pongan y es malo".

"Perdemos el día, las horas de camino para llegar y poner unas cuantas vacunas. No se vale jugar con la salud de la gente. Yo les pido al Conadur que centremos nuestros esfuerzos para parar la pandemia".