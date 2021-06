Giammattei le pide a Nicaragua que libere a los presos políticos

El gobernante guatemalteco considera que la represión en Nicaragua podría provocar una migración masiva desde ese país.

El presidente Alejandro Giammattei se pronunció este jueves en contra de la represión a los opositores del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Durante la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), el mandatario guatemalteco pidió la liberación de los presos políticos en Nicaragua.

"Si lo que hay es una persecución a la oposición, yo creería que… no me gusta juzgar a otros países, porque no me gusta ser juzgado… estarían cometiendo un gravísimo error. La recomendación al Gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, liberen a las personas que han sido detenidas por delitos que, de verdad, después de haber oído declaraciones de por qué delitos están, pareciera que no tienen sustento", dijo Giammattei durante una conferencia de prensa junto a su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado.

"Yo recomiendo al Gobierno de Nicaragua que eche marcha atrás y que libere a los presos políticos", enfatizó.

El gobernante guatemalteco considera que la represión en Nicaragua podría provocar una migración masiva desde ese país.

"Los resultados de esto podrían convertirse en una migración muy grande que, los primeros que se miran afectados es Costa Rica, porque es el país más próximo, u Honduras y eso trae otras consecuencias, en lo cual los países no estamos preparados para recibir a cientos de miles de personas huyendo de un régimen como el que se pretende instalar", añadió.

El 7 de noviembre se efectuarán las elecciones en Nicaragua y esta semana fueron detenidos cuatro contrincantes de Ortega.

Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro son los cuatro candidatos que se encuentran presos y a quienes el gobierno de Ortega acusa de "golpistas" y de querer desestabilizar el país.