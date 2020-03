Giammattei llama a "quedarse en casa" el fin de semana

El presidente Alejandro Giammattei pidió a la población quedarse en casa durante el fin de semana para detener la curva de contagio del coronavirus Covid-19.

"Si la gente nos ayuda a quedarse en casa el fin de semana nos ayudaría muchísimo", dijo Giammattei, quien aseguró que analizan solicitar la ampliación del Estado de Calamidad, pero se definirá la última semana antes que concluya el que está decretado.

De acuerdo al mandatario, el ritmo de crecimiento del virus ha sido bajo, comparado con las estadísticas de otros países. Aseguró que ha sido por la labor que se ha hecho desde el Gobierno y porque la gente ha colaborado en no salir de sus hogares.

"Le pido a la gente: Quédense en casa. Este fin de semana arreglen el cuarto, traten bien a la mujer, a la suegra, a quien tengan, a sus hijos; hagan limpieza, pinten la casa, hagan algo, pero no salgan; miren tele, hagan cualquier cosa en su casa, jueguen, cualquier cosa, pero no salgan, eso nos ayudaría muchísimo", manifestó.

El mandatario explicó que la petición se hace porque "el virus deja de tener efecto, si no hay contactos. El virus necesita para vivir, pasarse a otro organismo. Si lo logramos contener, se va a morir en estas personas el virus y ya no nos va a contaminar más gente, por eso es importante no salir".

Giammattei recomendó: "Si queremos comida, llamen por teléfono. Necesitamos algo del súper, ya lo llevan a la casa, pero no salgamos. Háganme un favor, este fin de semana quédense en casa".