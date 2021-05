Giammattei: "En este país es más criticado uno por hacer, que por no hacer"

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se quejó de las críticas recibidas y especialmente las hechas a su administración de Gobierno.

Durante la inauguración de un puesto de control aduanero en Patzicía, Chimaltenango, el presidente Alejandro Giammattei dijo hay guatemaltecos que no quieren ver los logros de su administración y se centran más en las cosas malas.

“Lo que no podemos permitirnos es no hacer nada, aunque a pesar de que en este país por hacer, es más criticado uno que por no hacer”, dijo Giammattei. Además, reconoció que acepta las críticas, pero no las comparte.

"Los números del país son buenos, solo aquel que no quiere verlos, los descalifica y lo hace de una manera tonta y poco inteligente. Tratar de ocultar la recuperación económica del país, es como tratar de tapar el sol con un dedo", dijo Giammattei al explicar que de enero a la fecha los números de la recaudación tributaria han mostrado mejoría en Guatemala.

Giammattei dijo esto frente a representantes del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp.